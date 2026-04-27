«Свободно пролетают»: в России обвинили Прибалтику в пропуске украинских дронов

Украинские дроны используют воздушное пространство Польши и стран Балтии для атак, в том числе на международную инфраструктуру, заявил замсекретаря Совбеза России Алексей Шевцов. Ранее в том же самом Прибалтику обвинял и Сергей Шойгу, а МИД РФ направил Литве, Латвии и Эстонии официальные предупреждения — после сообщений о том, что они открыли свое небо для дронов, летящих в Ленинградскую область. Сами страны Балтии свою причастность отрицают.

Заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов заявил, что украинские ударные беспилотники свободно пролетают через воздушное пространство Польши и стран Балтии и используют эти маршруты для атак.

«Ударные беспилотники свободно пролетают через воздушное пространство стран Прибалтики и Польши, разрушают международную логистическую инфраструктуру, по которой поставляются энергоносители, в том числе в западные страны», — сказал он на конференции в МГИМО.

Выступая на форуме, посвященном новой архитектуре коллективной безопасности ОДКБ, Шевцов связал эту тему с более широким кризисом международной безопасности.

«Мир переживает эпоху глобальных перемен. Мировая архитектура безопасности фактически демонтирована в результате безответственной политики коллективного Запада», — подчеркнул он.

По его словам, западные страны не только поддерживают существующие конфликты, но и провоцируют новые кризисы, последствия которых уже отражаются на экономике и уровне жизни в разных регионах. Отдельно он указал на риски для России и государств ОДКБ на фоне нарастающей турбулентности в сфере безопасности.

Тема пролета беспилотников через воздушное пространство стран Балтии поднималась и раньше. В конце марта украинские БПЛА массово атаковали Ленинградскую область, после чего появились сообщения о допуске дронов в небо Прибалтики.

«Власти Литвы, Латвии и Эстонии официально открыли свое воздушное пространство украинским БПЛА — для атак по Петербургу, Ленобласти и северо-западу России», — писал тогда Telegram-канал Mash, отмечая, что до этого «пролеты разрешали кулуарно и единично, опасаясь ответной реакции».

По информации канала, альтернативный маршрут дронов «включает в себя облет Беларуси через Польшу, Латвию, Литву, Эстонию и акваторию Балтийского моря». Подобный путь позволяет БПЛА выйти напрямую в Финский залив и обойти системы ПВО в регионах России. Кроме того, в тот же период, когда Ленобласть подвергалась атакам, прибалтийские страны сообщали о нескольких инцидентах с падением дронов на своих территориях — при этом власти заявляли, что украинские БПЛА сбились с курса.

В начале апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москве пришлось направить этим государствам предупреждение из-за сообщений о допуске украинских дронов.

«Если у них, у этих режимов этих стран ума хватит, они прислушаются. Если нет, тогда будут дело иметь с ответом», — добавила Захарова.

Об учащении случаев пролета украинских беспилотников через Финляндию и страны Прибалтики заявлял в середине месяца и секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Кроме Литвы, Литвии и Эстонии дроны летят и через Финляндию, уверен он.

«В последнее время участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. В результате страдают мирные люди, наносится значительный ущерб гражданской инфраструктуре», — подчеркнул Шойгу.

Сами Эстония, Латвия и Литва выступили с совместным опровержением: в заявлении министров иностранных дел трех стран подчеркивалось, что их территория и воздушное пространство не используются для таких операций.

«Страны Балтии никогда не позволяли использовать свою территорию и воздушное пространство для атак беспилотников по целям в России», — следует из заявления.

В Вильнюсе, Риге и Таллине обвинения Москвы назвали безосновательными.

 
