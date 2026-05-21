В Латвию снова залетел украинский дрон

SHOT: в Латвию залетел новый украинский беспилотник, это был FP-1

В Латвию залетел новый беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным канала, это был FP-1. В небо подняли истребители НАТО.

«Сегодня утром угрозу беспилотной опасности объявили в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском и Резекненском краях. На территории последнего дрон удалось заснять, когда он пролетал над Малтской волостью», — говорится в публикации.

Жителей призывали спуститься в укрытия. Кроме того, в указанных регионах было приостановлено движение поездов.

19 мая агентство Reuters сообщало, что в воздушном пространстве Латвии был зафиксирован неизвестный беспилотный летательный аппарат.

В марте Telegram-канал Mash сообщал, что Литва, Латвия и Эстония открыли свое воздушное пространство беспилотникам Вооруженных сил Украины для атак на регионы России, в том числе на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Новый маршрут через страны Прибалтики значительно упрощает задачу украинским военным, дает ВСУ открытый выход в Финский залив и позволяет обойти ПВО в российских регионах, отметил портал.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что воздушное пространство страны не будут использовать для ударов по территории РФ.