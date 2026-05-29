В Армении заявили о продолжении участия в ЕАЭС

Вице-премьер Армении сообщил о намерении добросовестно участвовать в работе ЕАЭС

Армения готова продолжать участвовать в работе Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил вице-премьер республики Мгер Григорян на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает «Интерфакс».

Он отметил, что Ереван неоднократно подтверждал приверженность к взаимовыгодному сотрудничеству в рамках союза в интересах обеспечения экономической стабильности и устойчивости экономического развития стран — членов ЕАЭС и региона.

«Армения намерена и далее добросовестно участвовать в работе союза на основе взаимного уважения, равноправного партнерства и учета национальных интересов всех государств членов ЕАЭС», — сказал Григорян.

28 мая в Астане начался V Евразийский экономический форум, темой которого стала «ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект». В форуме участвует президент России Владимир Путин. Участники обсудили вопросы интеграции и сложную ситуацию с Арменией, стремящейся вступить в Европейский союз. В пятницу прошло заседание лидеров объединения.

Ранее в Кремле высказались о расширении состава участников ЕАЭС.