Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

В Армении заявили о продолжении участия в ЕАЭС

Вице-премьер Армении сообщил о намерении добросовестно участвовать в работе ЕАЭС
Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Армения готова продолжать участвовать в работе Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил вице-премьер республики Мгер Григорян на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает «Интерфакс».

Он отметил, что Ереван неоднократно подтверждал приверженность к взаимовыгодному сотрудничеству в рамках союза в интересах обеспечения экономической стабильности и устойчивости экономического развития стран — членов ЕАЭС и региона.

«Армения намерена и далее добросовестно участвовать в работе союза на основе взаимного уважения, равноправного партнерства и учета национальных интересов всех государств членов ЕАЭС», — сказал Григорян.

28 мая в Астане начался V Евразийский экономический форум, темой которого стала «ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект». В форуме участвует президент России Владимир Путин. Участники обсудили вопросы интеграции и сложную ситуацию с Арменией, стремящейся вступить в Европейский союз. В пятницу прошло заседание лидеров объединения.

Ранее в Кремле высказались о расширении состава участников ЕАЭС.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!