В Кремле высказались о расширении состава участников ЕАЭС

Песков: все страны ЕАЭС поддерживают интерес Узбекистана к вступлению в союз

Все государства – участники Евразийского экономического союза (ЕАЭС) поддерживают интерес Узбекистана к вступлению в организацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Это весьма и весьма позитивный интерес для ЕАЭС. И мы надеемся, что Узбекистан не будет терять этого интереса и, наоборот, будет думать о более тесном сближении с ЕАЭС», – отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что членство в ЕАЭС однозначно может принести дополнительные дивиденды для Ташкента, так как это «весьма продвинутая форма интеграции на пространстве бывшего Советского Союза».

28 мая в Астане начался V Евразийский экономический форум, темой которого стала «ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект». В форуме участвует президент России Владимир Путин. Участники обсудят вопросы интеграции и сложную ситуацию с Арменией, стремящейся вступить в Европейский Союз.

ЕАЭС — это международная организация региональной экономической интеграции, созданная для обеспечения свободы перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Деятельность направлена на координацию экономической политики стран-участниц. Членами ЕАЭС являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

Ранее Токаев призвал использовать новые технологии для укрепления потенциала ЕАЭС.