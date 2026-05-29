Завершилось заседание лидеров ЕАЭС в узком составе

Заседание Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) в Астане в узком составе завершилось, оно продолжалось почти два часа. Об этом заявил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».

«Далее — широкий состав. К лидерам ЕАЭС присоединятся главы делегаций стран-наблюдателей», — говорится в публикации.

28 мая в Астане начался V Евразийский экономический форум, темой которого стала «ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект». В форуме участвует президент России Владимир Путин. Участники обсудят вопросы интеграции и сложную ситуацию с Арменией, стремящейся вступить в Европейский Союз.

ЕАЭС — это международная организация региональной экономической интеграции, созданная для обеспечения свободы перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Деятельность направлена на координацию экономической политики стран-участниц. Членами ЕАЭС являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

Ранее Токаев призвал использовать новые технологии для укрепления потенциала ЕАЭС.