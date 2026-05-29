Глава МИД Литвы заявил, что дискуссии вокруг переговорщика с Россией ослабляют ЕС

Дискуссия вокруг кандидатуры переговорщика с Россией ослабляет Евросоюз. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в интервью LRT.

«Нынешняя дискуссия о том, кто должен туда [в список] попасть, когда речь идет о фамилиях, неадекватна в сложившейся ситуации и свидетельствует о слабости ЕС», — посетовал Будрис.

По словам главы МИД Литвы, Европе для начала необходимо определиться с позицией и договориться, чего она ожидает от переговоров. В связи с этим он предложил начать с определения того, о чем нужно вести переговоры с Россией, и какова задача.

9 мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что предпочел бы видеть бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в роли переговорщика с Россией со стороны ЕС. Однако глава евродипломатии Кая Каллас отвергла это предложение, назвав немецкого политика «высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний». Нынешний канцлер Германии Фридрих Мерц также не одобрил инициативу, заявив, что региональное содружество само определит, кого сделать переговорщиком.

