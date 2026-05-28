Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Германии назвали еще один критерий для переговорщика от Европы

МИД Германии: переговорщик от ЕС должен быть приемлем прежде всего для Украины
Global Look Press

Потенциальный посредник в мирных переговорах от Европы должен быть приемлем для всех сторон, но прежде всего для Украины. Об этом заявил государственный министр по делам Европы при МИД Германии Гюнтер Крихбаум, чьи слова приводит «Укринформ».

Речь идет о том, что Россия должна «выйти из спирали эскалации», сказал он. В связи с этим министр призвал к усилению давления. По его словам, Россия «не может диктовать условия». Крихбаум также назвал фигуру экс-канцлера Герхарда Шрёдера «неприемлемой».

«Этот посредник должен быть приемлемым для всех сторон, а, прежде всего, для Украины. На Украину напали. Украина является суверенным государством. Ее территориальная целостность была нарушена. Об этом нужно постоянно напоминать», — заявил он.

9 мая президент Владимир Путин сообщил, что предпочел бы видеть Шрёдера в роли переговорщика с Россией со стороны ЕС. Однако Каллас отвергла это предложение, назвав немецкого политика «высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний». Нынешний канцлер Германии Фридрих Мерц также не одобрил инициативу, заявив, что региональное содружество само определит, кого сделать переговорщиком.

Ранее Каллас ответила, готова ли лично вести переговоры с Россией.

 
Теперь вы знаете
Сценарий безумный, но реальный. Может ли Земля остаться без интернета и что тогда с нами будет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!