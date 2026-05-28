В Германии назвали еще один критерий для переговорщика от Европы

МИД Германии: переговорщик от ЕС должен быть приемлем прежде всего для Украины

Потенциальный посредник в мирных переговорах от Европы должен быть приемлем для всех сторон, но прежде всего для Украины. Об этом заявил государственный министр по делам Европы при МИД Германии Гюнтер Крихбаум, чьи слова приводит «Укринформ».

Речь идет о том, что Россия должна «выйти из спирали эскалации», сказал он. В связи с этим министр призвал к усилению давления. По его словам, Россия «не может диктовать условия». Крихбаум также назвал фигуру экс-канцлера Герхарда Шрёдера «неприемлемой».

«Этот посредник должен быть приемлемым для всех сторон, а, прежде всего, для Украины. На Украину напали. Украина является суверенным государством. Ее территориальная целостность была нарушена. Об этом нужно постоянно напоминать», — заявил он.

9 мая президент Владимир Путин сообщил, что предпочел бы видеть Шрёдера в роли переговорщика с Россией со стороны ЕС. Однако Каллас отвергла это предложение, назвав немецкого политика «высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний». Нынешний канцлер Германии Фридрих Мерц также не одобрил инициативу, заявив, что региональное содружество само определит, кого сделать переговорщиком.

Ранее Каллас ответила, готова ли лично вести переговоры с Россией.