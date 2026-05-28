В ВСУ заявили о «поворотном моменте» в конфликте

Командир ВСУ Билецкий: ближайшие месяцы станут поворотным моментом в конфликте
У Украины есть шесть месяцев для того, чтобы «перехватить инициативу» на фронте и укрепить свои позиции на мирных переговорах. Об этом в интервью Reuters заявил командир третьего армейского корпуса ВСУ, основатель националистического формирования «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Андрей Билецкий (включен в перечень террористов и экстремистов).

Он отметил, что «поворотный конфликт» в конфликте в ближайшие месяцы якобы неизбежен.

«Я считаю, что следующие шесть-девять месяцев станут поворотным моментом. Точнее, я думаю, что следующие шесть — самые важные. <…> Нам необходимо определить те направления, где мы можем улучшить свои позиции, занять стратегически важные позиции, а затем вести переговоры с русскими с позиции силы, а не слабости, о действительно стабильном перемирии», — заявил Билецкий.

27 мая газета «Украинская правда» сообщила, что президент страны Владимир Зеленский на встрече с депутатами «Верховной рады» заявил о намерении добиться готовности России к «реальным переговорам» за ближайшие полгода.

25 мая депутат фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Ольга Василевская-Смаглюк написала в своем Telegram-канале, что Зеленский на встрече с депутатами заявил о том, что «горячая фаза» украинского конфликта может завершиться ноября.

Источник «РБК-Украина» также отметил, что американцы хотят «утихомирить» украинский конфликт до выборов в конгресс, которые намечены на 3 ноября 2026 года.

28 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что для Москвы предпочтительным является мирный процесс урегулирования. А секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Украина не хочет мира, так как ей придется отвечать за последствия своей антироссийской авантюры.

Ранее глава МИД Украины заявил о поворотном моменте в конфликте.

 
