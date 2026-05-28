Песков назвал предподчтительный для РФ способ разрешения конфликта на Украине

Мирный процесс урегулирования украинского конфликта является предпочтительным для России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Для нас предпочтительным является мирный процесс, мирные способы достижения наших целей», — сказал представитель Кремля.

27 мая заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона не против урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем, но есть одно условие. Он уточнил, что это станет возможным, если «на той стороне» поймут, что рамки Анкориджа безальтернативны.

До этого Дмитрий Песков объяснил, что такое «дух Анкориджа». По его словам, это набор взаимных пониманий РФ и США, которые удалось достигнуть на переговорах в Анкоридже на Аляске в августе 2025 года. Ожидается, что эти договоренности приведут к прорыву в урегулировании конфликта на Украине.

