Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Путин рассказал об использовании ИИ в работе скорой помощи в Москве

Путин рассказал, как на пациентов скорой в Москве выгружают медицинское «досье»
РИА Новости

Москва является примером цифровизации в медицине. Искусственный интеллект уже используется в работе скорой помощи, рассказал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

«В Москве, например, активно внедряются эти инструменты в области здравоохранения. Скорая помощь приезжает, пациент оказывается в карете скорой помощи. И пока едет, на него полностью формируется все его «досье» со всех сторон: где он и когда по поводу чего лечился, какие инструменты для его лечения применялись, какие действовали эффективно, какие нет», — сказал он.

Как отметил глава государства, в данный момент Россия — одна из немногих стран, которая создает суверенные платформы в сфере ИИ. Вместе с тем Путин признал, что в будущем искусственный интеллект сможет заменить работников среднего звена, сотрудников младшего звена заменяют уже сейчас.

До этого Путин отметил самоотверженность врачей скорой помощи при работе в условиях СВО. В конце апреля президент России посетил Федеральный центр медицины катастроф (ФЦМК) в Москве, он поздравил сотрудников скорой помощи с профессиональным праздником.

Ранее россиянам объяснили, что нельзя загружать в нейросети.

 
Теперь вы знаете
Встреча Путина и Токаева, право на работу с 12 лет и ограничения на YouTube для россиян с VPN. Главное за 28 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!