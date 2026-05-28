Путин рассказал об использовании ИИ в работе скорой помощи в Москве

Путин рассказал, как на пациентов скорой в Москве выгружают медицинское «досье»

Москва является примером цифровизации в медицине. Искусственный интеллект уже используется в работе скорой помощи, рассказал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

«В Москве, например, активно внедряются эти инструменты в области здравоохранения. Скорая помощь приезжает, пациент оказывается в карете скорой помощи. И пока едет, на него полностью формируется все его «досье» со всех сторон: где он и когда по поводу чего лечился, какие инструменты для его лечения применялись, какие действовали эффективно, какие нет», — сказал он.

Как отметил глава государства, в данный момент Россия — одна из немногих стран, которая создает суверенные платформы в сфере ИИ. Вместе с тем Путин признал, что в будущем искусственный интеллект сможет заменить работников среднего звена, сотрудников младшего звена заменяют уже сейчас.

До этого Путин отметил самоотверженность врачей скорой помощи при работе в условиях СВО. В конце апреля президент России посетил Федеральный центр медицины катастроф (ФЦМК) в Москве, он поздравил сотрудников скорой помощи с профессиональным праздником.

