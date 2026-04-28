Путин отметил самоотверженную работу врачей скорой помощи в зоне СВО

Путин отметил самоотверженность врачей скорой помощи при работе в условиях СВО
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин отметил самоотверженность врачей скорой помощи при работе в условиях СВО. Его слова приводит РИА Новости.

Путин посетил Федеральный центр медицины катастроф (ФЦМК) в Москве, он поздравил сотрудников скорой помощи с профессиональным праздником.

«Особо отмечу самоотверженную работу экипажей скорой помощи и бригад медицины катастроф в условиях специальной военной операции», — сказал он.

Путин отметил, что врачи работают при ликвидации последствий атак вражеской беспилотной техники на российские города и села.

В ФЦМК Путин осмотрел выставку, на которой представлены образцы отечественной медицинской техники, в их числе оснащение машин скорой помощи: аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы, кардиографы, устройства телемедицины. Важным экспонатом выставки является мобильный операционный комплекс, отметил директор ФЦМК Алексей Осипов.

Ранее Путину показали бронированную машину скорой помощи для приграничных регионов РФ.

 
