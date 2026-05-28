Путин рассказал о важной роли ИИ для государства

Искусственный интеллект (ИИ) является стратегической технологией, обеспечивающей глобальные безопасность и прогресс. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

Глава государства обратил внимание, что искусственный интеллект — совсем новая, но весьма перспективная сфера интеграционного взаимодействия.

«Речь идет о стратегических технологиях, которые становятся важным фактором обеспечения глобальной конкурентоспособности, экономического роста и прогресса», — отметил президент.

В данный момент Россия — одна из немногих стран, которая создает суверенные платформы в сфере ИИ, сказал Путин. Вместе с тем он признал, что в будущем искусственный интеллект сможет заменить работников среднего звена, а сотрудников младшего звена заменяют уже сейчас.

В мае вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин заявил, что Китай предлагает России активизировать взаимодействие в сфере высоких технологий и инноваций, включая искусственный интеллект (ИИ) и умные города.

