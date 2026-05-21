Россиянам объяснили, что нельзя загружать в нейросети

Нейросетями с каждым днем пользуются все больше людей, однако многие из них не осознают, что загрузка важного документа или иной конфиденциальной информации в публичный чат-бот может стать необратимой передачей данных третьим лицам. Об этом в интервью RT предупредил старший преподаватель кафедры КБ-14 «Цифровые технологии обработки данных» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Игорь Котилевец.

«Проблема в том, что данные, которые вы передаете нейросети, не просто обрабатываются и забываются. Они могут сохраняться на серверах провайдера, использоваться для дообучения модели и даже попадать в ответы другим пользователям», — объяснил эксперт.

Он посоветовал не передавать чат-ботам исходный код продуктов, внутреннюю переписку, корпоративные отчеты и стратегические презентации.

Семейный и детский психолог, нейропсихолог, консультант по детскому развитию и образованию Мария Тодорова до этого говорила, что бесконтрольное использование искусственного интеллекта (ИИ) в учебном процессе может снижать уровень самостоятельного мышления и привычку прилагать интеллектуальное усилие.

Ранее пользователи DeepSeek начали видеть чужие переписки с ИИ.