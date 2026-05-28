Путин предложил провести в России встречу по ИИ

Путин: в следующем году предлагаю провести в РФ встречу по суверенным моделям ИИ

Президент РФ Владимир Путин предложил провести в России в следующем году встречу по развитию суверенных моделей искусственного интеллекта (ИИ). Это заявление лидер сделал на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Астане.

«Мы также предлагаем провести в будущем году в России встречу на низком уровне по искусственному интеллекту, чтобы обсудить взаимодействие по развитию суверенных моделей искусственного интеллекта, формированию взаимосвязи вычислительных мощностей и устойчивости объектов, развитию технологий под локальные потребности», — сказал глава государства.

В ходе мероприятия он также заявил, что в данный момент Россия — одна из немногих стран, которая создает суверенные платформы в сфере ИИ. Вместе с тем Путин подтвердил, что в будущем искусственный интеллект сможет заменить работников среднего звена, сотрудников младшего звена заменяют уже сейчас.

Он добавил, что у России есть преимущества в борьбе за технологии ИИ между государствами и транснациональными корпорациями, поскольку развитие искусственного интеллекта требует огромного потребления энергии.

Ранее россиянам объяснили, что нельзя загружать в нейросети.

 
