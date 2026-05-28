Путин назвал преимущество России в развитии ИИ

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) требует огромного потребления энергии, у России здесь есть конкурентное преимущество. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

«Имею в виду развитые технологии атомной энергетики и малых электростанций, атомной генерации и крупных блоков. Это очень важно для создания соответствующих платформ», — сказал он.

По словам Путина, Россия уже создает суверенные платформы развития ИИ, но только работа вместе с партнерами может дать «совместный выхлоп».

В мае вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин заявил, что Китай предлагает России активизировать взаимодействие в сфере высоких технологий и инноваций, включая искусственный интеллект (ИИ) и умные города.

До этого посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай продвигает основание международных структур по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта.

Ранее Путин поддержал внедрение искусственного интеллекта во всех ведомствах.