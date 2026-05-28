Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Путин назвал преимущество России в развитии ИИ

Путин: развитие ИИ требует огромного потребления энергии, у РФ масса преимуществ

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) требует огромного потребления энергии, у России здесь есть конкурентное преимущество. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

«Имею в виду развитые технологии атомной энергетики и малых электростанций, атомной генерации и крупных блоков. Это очень важно для создания соответствующих платформ», — сказал он.

По словам Путина, Россия уже создает суверенные платформы развития ИИ, но только работа вместе с партнерами может дать «совместный выхлоп».

В мае вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин заявил, что Китай предлагает России активизировать взаимодействие в сфере высоких технологий и инноваций, включая искусственный интеллект (ИИ) и умные города.

До этого посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай продвигает основание международных структур по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта.

Ранее Путин поддержал внедрение искусственного интеллекта во всех ведомствах.

 
Теперь вы знаете
Сценарий безумный, но реальный. Может ли Земля остаться без интернета и что тогда с нами будет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!