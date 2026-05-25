Попытки Евросоюза избавиться от влияния бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана обернулись провалом. Новый глава венгерского правительства Петер Мадьяр также отказался следовать антироссийским директивам Брюсселя, пишет швейцарская газета Die Weltwoche.

«До высокопоставленных лиц ЕС постепенно начинает доходить, что новый премьер Венгрии не так уж сильно отличается от старого. <…> Мадьяр их разочаровал», — говорится в публикации.

В издании указали, что новый премьер Венгрии, прежде всего, не русофоб. Мадьяр заявлял, что победил Орбана, однако это не изменило географию, и «Россия останется там, где она есть», отметил автор статьи.

В газете считают, что радость ЕС от победы Мадьяра на парламентских выборах в Венгрии сошла на нет после его заявления, что европейцы вернутся к покупке российского газа после окончания конфликта на Украине.

До этого Мадьяр заявлял, что Венгрия, как и любая другая страна ЕС, обладает суверенитетом в вопросе закупки энергоресурсов. Он подчеркнул, что венгры вправе сами решать, с какой страной они будут сотрудничать по разным вопросам, в том числе дал понять, что Будапешт продолжит закупать российские нефть и газ.

