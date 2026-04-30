Мадьяр заявил ЕС о намерении добиться расширения прав венгров на Украине

Bloomberg: Мадьяр заявил ЕС, что хочет расширения прав венгров на Украине
Лидер победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр озвучил Европейскому союзу условие о расширении прав венгров на Украине для одобрения начала переговорного процесса о вступлении Киева в объединение. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, этот вопрос обсуждался 29 апреля в ходе встречи Мадьяра с главой Евросовета Антониу Коштой в Брюсселе.

Bloomberg отмечает, что политик выдвинул условия, которые по большей части повторяют список из 11 требований, представленных Украиной премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в 2024 году.

28 апреля Мадьяр заявил, что инициирует переговоры с Зеленским в июне. По его словам, они будут посвящены ситуации с правовым положением венгров Закарпатья.

По данным источников Bloomberg, новое правительство Венгрии, как ожидается, во многом будет поддерживать позиции уходящего премьер-министра Виктора Орбана, особенно в том, что касается бюджета. При этом в Bloomberg считают, что Мадьяр может позволить Евросоюзу продвинуться в переговорах с Украиной в вопросах вступления в ЕС.

Мадьяр после победы на парламентских выборах также пообещал, что с его приходом к власти Венгрия станет сильным союзником для Евросоюза и НАТО, и анонсировал жесткие меры по борьбе с коррупцией.

Ранее Кремль отказался поздравлять Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии.

 
