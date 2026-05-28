Стало известно, сколько миллиардов потратила Швеция на Украину

Швеция потратила на военную помощь для Украины 128 млрд шведских крон, что соответствует примерно $13,7 млрд долларов США и €11,8 млрд евро. Об этом заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон, сообщает Clash Report.

«Швеция входит в группу стран, которые предоставили Украине больше всего военной продукции и оборудования. Общая сумма достигает 128 миллиардов шведских крон <…>. Когда мы поддерживаем Украину, мы также поддерживаем Швецию и Европу — и для меня, и для шведского правительства нет задачи важнее», — отметил он.

28 мая стало известно о том, что Швеция безвозмездно поставит Украине 16 истребителей JAS 39 Gripen C/D предыдущего поколения, а также Киев закажет «до 20» новых истребителей Gripen E/F. По словам Кристерссона, первая поставка более старых истребителей произойдет в 2027 году, а новые модели начнут приходить на Украину с 2030 года.

Кристерссон подчеркнул, что его страна хорошо подготовлена к любым реакциям со стороны России на передачу Украине истребителей Gripen.

В феврале Швеция объявила о выделении Украине 21-го пакета военной помощи Украине на сумму около €1,2 млрд. В том же месяце Швеция выделила гуманитарную помощь Украине на $25,31 млн.

Ранее летчик раскрыл, почему самолеты Gripen не помогут Украине.

 
