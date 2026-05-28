Швеция решила передать Украине истребители Gripen

Швеция безвозмездно поставит Украине 16 истребителей JAS 39 Gripen C/D предыдущего поколения, а также Киев закажет «до 20» новых истребителей Gripen E/F, потратив €2,5 млрд из кредита ЕС на €90 млрд. Об этом на совместной пресс-конференции рассказали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, пишет Guardian.

Ульф Кристерссон рассказал, что рассчитывает на то, что первая поставка более старых истребителей случится в 2027 году, а поставки более новых моделей начнутся с 2030 года. Он также отметил, что Швеция уже начала подготовку украинских пилотов.

«Сегодняшнее соглашение между Швецией и Украиной предусматривает покупку 20 новых самолетов Gripen E. Наша цель — быстро заключить полное соглашение, которое позволит осуществлять поставки начиная с 2030 года», — цитирует Кристерссона Clash Report.

Зеленский заявил, что истребители нужны Украине, так как она сталкивается «множеством различных видов оружия, ракет, беспилотников, авиабомб» России и испытывает трудности с поиском эффективных способов защиты от них.

Зеленский сказал, что Украина ожидает «получить первые самолеты в течение следующих 10 месяцев». Также он заявил о намерении Украины приобрести «все 150 Gripen» на деньги ЕС и подчеркнул, что у Киева «достаточно средств для этого».

«Мы получим реактивные самолеты с вооружением, а не просто реактивные самолеты. Эти Gripen с особым вооружением, особенно с ракетами Meteor, которые могут уничтожать цели на расстоянии 100 километров. Мы думаем, что мы вытесним эти российские самолеты, и они не смогут массово использовать планирующие бомбы. Это вопрос номер один», — заявил Зеленский.

Он добавил, что Украина рассчитывает получить первые истребители в декабре 2026-го или январе 2027 года.

Кроме того, Кристерссон подчеркнул, что его страна и другие государства региона хорошо подготовлены к любым реакциям со стороны России на передачу истребителей Gripen Украине.

На пресс-конференции с Кристерссоном Зеленский также попросил у США выдать Киеву лицензии на производство ракет Patriot и подчеркнул, что «на данный момент дипломатия не может остановить Россию.

Ранее летчик раскрыл, почему самолеты Gripen не помогут Украине.