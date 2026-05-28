Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

Швеция решила передать Украине истребители Gripen

Зеленский: Украина ожидает получения истребителей Gripen в течение 10 месяцев
Fredrik Sandberg/Global Look Press

Швеция безвозмездно поставит Украине 16 истребителей JAS 39 Gripen C/D предыдущего поколения, а также Киев закажет «до 20» новых истребителей Gripen E/F, потратив €2,5 млрд из кредита ЕС на €90 млрд. Об этом на совместной пресс-конференции рассказали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, пишет Guardian.

Ульф Кристерссон рассказал, что рассчитывает на то, что первая поставка более старых истребителей случится в 2027 году, а поставки более новых моделей начнутся с 2030 года. Он также отметил, что Швеция уже начала подготовку украинских пилотов.

«Сегодняшнее соглашение между Швецией и Украиной предусматривает покупку 20 новых самолетов Gripen E. Наша цель — быстро заключить полное соглашение, которое позволит осуществлять поставки начиная с 2030 года», — цитирует Кристерссона Clash Report.

Зеленский заявил, что истребители нужны Украине, так как она сталкивается «множеством различных видов оружия, ракет, беспилотников, авиабомб» России и испытывает трудности с поиском эффективных способов защиты от них.

Зеленский сказал, что Украина ожидает «получить первые самолеты в течение следующих 10 месяцев». Также он заявил о намерении Украины приобрести «все 150 Gripen» на деньги ЕС и подчеркнул, что у Киева «достаточно средств для этого».

«Мы получим реактивные самолеты с вооружением, а не просто реактивные самолеты. Эти Gripen с особым вооружением, особенно с ракетами Meteor, которые могут уничтожать цели на расстоянии 100 километров. Мы думаем, что мы вытесним эти российские самолеты, и они не смогут массово использовать планирующие бомбы. Это вопрос номер один», — заявил Зеленский.

Он добавил, что Украина рассчитывает получить первые истребители в декабре 2026-го или январе 2027 года.

Кроме того, Кристерссон подчеркнул, что его страна и другие государства региона хорошо подготовлены к любым реакциям со стороны России на передачу истребителей Gripen Украине.

На пресс-конференции с Кристерссоном Зеленский также попросил у США выдать Киеву лицензии на производство ракет Patriot и подчеркнул, что «на данный момент дипломатия не может остановить Россию.

Ранее летчик раскрыл, почему самолеты Gripen не помогут Украине.

 
Теперь вы знаете
Сценарий безумный, но реальный. Может ли Земля остаться без интернета и что тогда с нами будет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!