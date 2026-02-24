Швеция выделила новый пакет помощи Украине

Правительство Швеции приняло решение о выделении гуманитарной помощи Украине в размере $25,31 млн. Об этом сообщает правительственная канцелярия, передает ТАСС.

Отмечается, что Швеция представляет «пакет мер, который защитит устойчивость Украины и даст проблеск надежды наиболее уязвимым слоям населения». По данным правительства, общий размер военной поддержки Украины со стороны Швеции составляет $11,37 млрд, гражданской — $2,7 млрд.

До этого Швеция утвердила 21-й пакет военной помощи для Украины.

В феврале немецкое издание Bild сообщило, что Европе в 2025 году удалось полностью компенсировать сокращение американской помощи Украине. Исследование Кильского института мировой экономики показало, что поддержка Украины со стороны США сократилась на 99%. При этом в 2025 году европейцы выделили Киеву около €29 млрд военной помощи, тогда как в 2022–2024 годах эта сумма составляла €17–18 млрд.

Ранее в Финляндии признали, что больше не в состоянии помогать Украине.