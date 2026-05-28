«Прибыль только шведам»: летчик раскрыл, почему самолеты Gripen не помогут Украине

Летчик Попов: шведский истребитель JAS 39 Gripen уступает российскому Су-35
Украина не выиграет от передачи в распоряжение ВСУ шведских истребителей JAS 39 Gripen из-за того, что российские истребители превосходят их по качествам. Кроме того, шведам потребуется много времени для обучения украинских пилотов управлению самолетами Gripen. Об этом «Газете.Ru» заявил военный летчик Владимир Попов.
 
«Получат прибыль только шведы... Шведы что выигрывают от этого? Они в реальных боевых действиях проверят свою машину и поймут, где нюансы какие-то, сделают новую модель, модернизацию ее, проведут очередную проверку с учетом недостатков практической работы [истребителя]», — отметил военный.
 
Как отметил летчик, сравнивая российские истребители (Су-35, Су-30 СМ, МиГ-35) со шведским Gripen, отечественные машины выигрывают по целому ряду характеристик. Главное преимущество ВС РФ в этом плане, считает Попов, — это работа российских летчиков на родных самолетах и аэродромах.
 
По словам Попова, Украина не выиграет от очередного приобретения шведских истребителей, поскольку для обучения пилотированию западной техникой требуется время.
 
«Это длительный процесс. Даже за год освоить новый самолет, современный истребитель, многофункциональный самолет  не под силу даже хорошему и опытному летчику, а таковых очень мало уже в системе ВВС Украины», — подчеркнул Попов.
 
Поэтому, по мнению военного, передача шведских истребителей Украине – это чисто политический процесс демонстрации поддержки Киева.
 
28 мая украинские СМИ сообщили о том, что украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Швецию. Президент лично посетит авиабазу Уппланд, где объявят о передаче Украине шведских истребителей Jas 39 Gripen в версиях C/D.

Ранее Рютте признал, что Украина не выживет без военной помощи США.

 
