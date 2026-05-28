Захарова оценила перспективы Стубба стать представителем ЕС на переговорах с РФ

Захарова: обращений от Финляндии о посредничестве в диалоге ЕС и РФ не было

Финляндия не направляла России официальных обращений о стремлении стать посредником в диалоге между ЕС и Москвой. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат высказала мнение, что своими заявлениями президент Финляндии Александер Стубб делает все, чтобы его кандидатуру вообще не рассматривали на этом треке.

Стубба СМИ называли в числе европейских политиков, которых якобы рассматривают в качестве возможных представителей ЕС на переговорах с Россией по урегулированию на Украине. Также журналисты писали о кандидатурах экс-канцлера Германии Ангелы Меркель или бывшего премьера Италии Марио Драги.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны Европейского союза не выходили к России с предложением о переговорах.

26 мая издание Politico раскрыло имена трех новых кандидатов на роль переговорщика с Россией от лица Европы. В публикации говорится, что на эту рассматриваются глава Евросовета Антониу Кошта, экс-президент Финляндии Саули Ниинисте, а также бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Отмечается, что главы МИД стран ЕС планируют обсудить возможность прямого диалога с Россией на неформальной встрече на этой неделе.

Ранее Песков объяснил, почему переговоры с Европой неизбежны.