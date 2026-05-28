Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Захарова оценила перспективы Стубба стать представителем ЕС на переговорах с РФ

Захарова: обращений от Финляндии о посредничестве в диалоге ЕС и РФ не было
Максим Блинов/РИА Новости

Финляндия не направляла России официальных обращений о стремлении стать посредником в диалоге между ЕС и Москвой. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат высказала мнение, что своими заявлениями президент Финляндии Александер Стубб делает все, чтобы его кандидатуру вообще не рассматривали на этом треке.

Стубба СМИ называли в числе европейских политиков, которых якобы рассматривают в качестве возможных представителей ЕС на переговорах с Россией по урегулированию на Украине. Также журналисты писали о кандидатурах экс-канцлера Германии Ангелы Меркель или бывшего премьера Италии Марио Драги.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны Европейского союза не выходили к России с предложением о переговорах.

26 мая издание Politico раскрыло имена трех новых кандидатов на роль переговорщика с Россией от лица Европы. В публикации говорится, что на эту рассматриваются глава Евросовета Антониу Кошта, экс-президент Финляндии Саули Ниинисте, а также бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Отмечается, что главы МИД стран ЕС планируют обсудить возможность прямого диалога с Россией на неформальной встрече на этой неделе.

Ранее Песков объяснил, почему переговоры с Европой неизбежны.

 
Теперь вы знаете
Сценарий безумный, но реальный. Может ли Земля остаться без интернета и что тогда с нами будет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!