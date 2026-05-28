Москва и Астана подписали соглашение о принципах сотрудничества по проекту АЭС в Казахстане

РФ и Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве по АЭС в Республике

Москва и Астана подписали соглашение об основных принципах сотрудничества по проекту строительства АЭС в Казахстане. Об этом сообщает РИА Новости.

«Председатель агентства Республики Казахстан по атомной энергии Алмасадам Саткалиев и генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев обмениваются межправительственными соглашениями об основных принципах и условиях сотрудничества», — сказал ведущий во время церемонии.

Лихачев, в свою очередь, уточнил, что компания планирует старт строительства объекта в текущем десятилетии.

Накануне российский лидер прибыл в Казахстан с государственным визитом, который продлится три дня. 28 мая Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов двух стран.

Предложение о строительстве в Республике АЭС адресовал Токаев Путину на саммите СНГ прошлой осенью. Тогда глава Казахстана заявил, что между странами уже реализовано 114 проектов на сумму порядка $22 млрд. Он также подчеркнул, что международное сотрудничество будет продолжаться.

Ранее Путин перед визитом в Казахстан опубликовал статью об отношениях двух стран.