Подаренных Россией Казахстану амурских тигров показали на видео

Появились кадры с амурскими тиграми, которых Россия подарила Казахстану

В Казахстан с Дальнего Востока доставили четырех амурских тигров: двух взрослых из дикой природы и двух тигрят из реабилитационного центра. Соответствующие кадры опубликовал RT.

Отмечается, что животных подарили в рамках совместного плана мероприятий, который президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали в ноябре 2025 года. План действий по передаче и адаптации зверей утвердили министры экологии Казахстана и России Ерлан Нысанбаев и Александр Козлов.

В настоящее время тигры находятся на карантине. Взрослых особей выпустят на природу через два месяца, а детенышей — в 2027 году. На кадрах видно, как животных перевозили самолетом в специальных клетках.

Накануне Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан. Токаев по итогам переговоров в Астане поблагодарил коллегу за передачу республике амурских тигров.

Амурские тигры — ближайшие родственники туранских тигров, вымерших в Казахстане к 1948 году. В 2010 году страна объявила о планах вернуть животное в исторический ареал, а в 2015-м ученые подтвердили, что он генетически совпадает с амурским.

Ранее Путину и Токаеву показали видео об амурских тиграх.

 
