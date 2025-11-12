Казахстан получит от России двух самцов и двух самок амурских тигров

Россия передаст Казахстану четырех амурских тигров для восстановления популяции ближайшего родственника этого хищника на территории республики. Об этом сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана.

Договоренность была достигнута в ходе государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву. План действий по передаче и адаптации животных подписали министры экологии Казахстана и России Ерлан Нысанбаев и Александр Козлов.

Казахстан получит от России двух самцов и двух самок амурских тигров, которые будут доставлены в государственный природный резерват «Иле-Балхаш», где уже живут представители этого вида, привезенные из Нидерландов.

«Успешная реализация программы сделает Казахстан одной из первых стран, сумевших вернуть тигра в регион его исчезновения», — отмечается в сообщении министерства.

Амурские тигры — ближайшие родственники туранских тигров, вымерших в Казахстане к 1948 году.

В феврале пресс-служба Росзаповедцентра Минприроды России сообщила, что экологи разработали план заселения Казахстана амурскими тиграми — кошачьи поедут туда для того, чтобы восстановить популяцию в этом регионе. Совместная программа специалистов двух стран по восстановлению популяции тигров в республике началась в 2018 году. С тех пор был подготовлен «плацдарм» на территории резервата «Иле-Балхаш».

