На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россия передаст Казахстану четырех амурских тигров

Казахстан получит от России двух самцов и двух самок амурских тигров
true
true
true
close
Пресс-служба Московского зоопарка

Россия передаст Казахстану четырех амурских тигров для восстановления популяции ближайшего родственника этого хищника на территории республики. Об этом сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана.

Договоренность была достигнута в ходе государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву. План действий по передаче и адаптации животных подписали министры экологии Казахстана и России Ерлан Нысанбаев и Александр Козлов.

Казахстан получит от России двух самцов и двух самок амурских тигров, которые будут доставлены в государственный природный резерват «Иле-Балхаш», где уже живут представители этого вида, привезенные из Нидерландов.

«Успешная реализация программы сделает Казахстан одной из первых стран, сумевших вернуть тигра в регион его исчезновения», — отмечается в сообщении министерства.

Амурские тигры — ближайшие родственники туранских тигров, вымерших в Казахстане к 1948 году.

В феврале пресс-служба Росзаповедцентра Минприроды России сообщила, что экологи разработали план заселения Казахстана амурскими тиграми — кошачьи поедут туда для того, чтобы восстановить популяцию в этом регионе. Совместная программа специалистов двух стран по восстановлению популяции тигров в республике началась в 2018 году. С тех пор был подготовлен «плацдарм» на территории резервата «Иле-Балхаш».

Ранее во Владивостоке открыли мурал с изображением Путина и амурского тигра.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами