В МИД назвали условие, от которого зависят перспективы контактов России и Евросоюза

МИД: контакты с Европой зависят от ее готовности отойти от антироссийского курса
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Перспективы контактов России с Европейским союзом зависят от готовности Брюсселя отойти от антироссийского курса. Об этом газете «Известия» заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

Дипломат подчеркнул, что будущее контактов находится в прямой зависимости от реальной готовности руководства Евросоюза пересмотреть антироссийский внешнеполитический курс и в должной мере уважать законные интересы Москвы. Масленников отметил, что Россия не отказывалась от диалога с Европой, всегда выступая за решение всех имеющихся разногласий со странами Запада дипломатическим путем,

24 мая сообщалось, что в Евросоюзе рассматривают кандидатуру президента Финляндии Александра Стубба на роль переговорщика с Россией от лица Европы.

18 мая издание Politico перечислило трех кандидатов, которые могли бы претендовать на роль переговорщика с Россией от лица Европы. В их числе бывший канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер-министр Италии Марио Драги.

Ранее в Европе рассказали о «единственной надежде» на налаживание отношений с России.

 
