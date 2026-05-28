Кортеж Путина в Казахстане сопровождает вертолет

Кортеж Путина в Астане с воздуха сопровождает вертолет

Кортеж президента России Владимира Путина в Астане сопровождает вертолет. Об этом пишет РИА Новости.

«Кортеж главы государства с воздуха сопровождает вертолет, на улицах Астаны усилены меры безопасности: по всему маршруту стоят сотрудники и специальный транспорт», — говорится в материале.

Кроме того, у Дворца Независимости были замечены патрульные автомобили Tesla Cybertruck.

Накануне российский лидер прибыл в Казахстан с государственным визитом, который продлится три дня. 28 мая Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов двух стран.

Российский президент отметил, что значительное внимание на переговорах было уделено тематике экономического взаимодействия. Казахстанский лидер заявил, что визит Путина продемонстрировал качественные изменения в двустороннем сотрудничестве между странами.

В конце апреля лидер Казахстана в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что визит российского коллеги в Астану является ключевым событием двусторонней повестки 2026 года.

Ранее Путин перед визитом в Казахстан опубликовал статью об отношениях двух стран.