Токаев назвал визит Путина в Астану ключевым событием года

Токаев заявил, что рассматривает визит Путина в Астану как ключевое событие года
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что визит президента РФ Владимира Путина в конце мая в Астану является ключевым событием двусторонней повестки 2026 года. Его слова приводит РИА Новости.

«Рассматриваем этот визит как центральное мероприятие двусторонней повестки текущего года», — сказал он.

Токаев выразил уверенность в том, что визит главы российского государства в Казахстан «станет важным этапом в углублении союзнических отношений стран».

До этого министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев заявил, что Астана рассчитывает на то, что предстоящий визит Путина позволит вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень.

16 февраля российский лидер провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В ходе беседы он подтвердил, что планирует в конце мая посетить Астану и принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Как рассказали в пресс-службе Кремля, Токаев лично пригласил Путина на мероприятие.

Ранее Путин поздравил Токаева с проведением референдума по Конституции Казахстана.

 
