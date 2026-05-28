Путин положительно отозвался о переговорах с Токаевым

Путин назвал результативными переговоры с Токаевым в Астане

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал результативными переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, отметив, что они прошли в деловом и конструктивном ключе. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне российский лидер прибыл в Казахстан с государственным визитом, который продлится три дня, до 29 мая. 28 мая президенты подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов двух стран.

Путин заявил, что прошедшие переговоры соответствуют характеру по-настоящему дружественных, добрососедских отношений между Россией и Казахстаном.

Токаев в свою очередь заявил, что визит Путина в Казахстан продемонстрировал качественные изменения в двустороннем сотрудничестве между странами.

Ранее Песков рассказал о программе Путина в Астане.