Песков рассказал о программе Путина в Астане

Песков: Путин проведет встречу с Токаевым и примет участие в мероприятиях ЕАЭС

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе государственного визита в Астану примет участие в переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и в мероприятиях Евразийского экономического совета (ЕАЭС). Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Путин уже вылетел в Казахстан.

По словам представителя Кремля, на встрече президентом будет целый ряд видеопрезентаций — основных прорывных проектов, которые заметны в двусторонних отношениях России и Казахстана.

Также Путин и Токаев сделают заявление для журналистов.

Вечером 28 мая президент России примет участие в работе Евразийского экономического форума, а 29 мая — в работе Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном составах. Помимо интеграционной тематики участники мероприятия обсудят «непростую ситуацию с Арменией», ее стремление присоединиться к другому объединению (Европейскому союзу — прим. ред.), рассказал Песков.

Ранее Путин перед визитом в Казахстан опубликовал статью в газете «Казахстанская правда».