Токаев сообщил об изменениях в сотрудничестве России и Казахстана

Токаев: визит Путина в Казахстан показал изменения в двустороннем сотрудничестве
Александр Щербак/РИА Новости

Визит президента России Владимира Путина в Казахстан продемонстрировал качественные изменения в двустороннем сотрудничестве между странами. Об этом заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев, передает РИА Новости.

Он отметил, что на это указывает то, что объем торговли между странами прогнозируется на уровне $30 млрд, и лидерство России по объему инвестиций, вложенных в экономику республики.

«В пакет перспективных проектов экономического сотрудничества было включено 122 проекта, вошли в операционный цикл, то есть были реализованы. Казахстан дорожит узами вечной дружбы и стратегического партнерства с Россией», — сказал Токаев.

Казахстанский президент добавил, что рассматривает визит своего российского коллеги как важное событие в развитии стратегического партнерства Казахстана и России.

Накануне российский лидер прибыл в Казахстан с государственным визитом, который продлится три дня. 28 мая Путин и Токаев подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов двух стран.

Ранее Песков рассказал о программе Путина в Астане.

 
