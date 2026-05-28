Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Глава МИД Эстонии назвал ключевые принципы в переговорах с Россией

Цахкна: целостность и суверенитет Украины – главные принципы на переговорах с РФ
Mindaugas Kulbis/AP

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что ключевыми принципами в позиции Европы во время переговоров с Россией должны быть уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины. Его слова приводит «Европейская правда».

«Первый принцип – территориальная целостность. Второй – суверенитет Украины. Это включает и процесс расширения (ЕС), и вопрос ее будущего членства в НАТО, и гарантии безопасности», — сказал Цахкна.

При этом он заметил, что «речь должна идти не только о гарантиях безопасности для Украины, но и о гарантиях безопасности Украины для Европы». Глава МИД Эстонии назвал Украину самой большой и главной военной силой в регионе.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что президент России Владимир Путин должен согласиться на безоговорочное прекращение огня, чтобы мирные переговоры по Украине состоялись. По ее словам, «прежде всего» необходимо прекратить конфликт. Россия должна остановить авиаудары и «согласиться на безоговорочное прекращение огня», утверждает Каллас.

Ранее Сибига заявил, что у Европы и Украины есть «козыри», которые нужно разыграть.

 
Теперь вы знаете
Все не кончено. Как поддержать ребенка, если он не поступил туда, куда хотел
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!