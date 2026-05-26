В Германии назвали условие для начала переговоров России и Украины

Депутат бундестага Хардт: переговорам должно предшествовать прекращение огня
Сергей Бобылев/РИА Новости

Спикер по вопросам внешней политики фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) бундестага ФРГ Юрген Хардт заявил, что переговорам между Россией и Украиной должно предшествовать прекращение огня. Его слова приводит «Укринформ».

«Считаю, что Украина должна и дальше настаивать на том, что перед мирными переговорами должно быть прекращение огня. Иначе мирные переговоры не могут быть ни вероятными, ни равноправными», - сказал Хардт.

По его словам, справедливый мир возможен только с позиции силы. Парламентарий утверждает, что если между Москвой и Киевом и будет установлен мир, то только если Украина будет вести его с сильных позиций. Хардт заверил, что Европа поддержит такое соглашение.

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что без посредничества США завершить конфликт с Россией не выйдет. При этом министр заметил, что пришло время и для новой роли Европы в мирных усилиях. Речь идет о «взаимодополняющих треках», и Киев над этим работает, рассказал он.

Ранее Рябков уличил НАТО в попытках «повысить ставки» в противостоянии с Россией.

 
