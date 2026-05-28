Вызов российского посла Алексея Мешкова в МИД Франции в связи с ударами ВС РФ по целям в Киеве свидетельствует о двойных стандартах Европы. Российскому МИД стоит вызвать французского посла, чтобы указать ему на избирательный подход Парижа. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.



«Они живут двойными стандартами: все, что делает Украина, — это правильно, это заслуженно, а все, что делает Россия, – плохо», — отметил сенатор.



По словам Джабарова, российской стороне в рамках ответа Франции следовало бы вызвать в МИД России французского посла и «высказать, наше недовольство о том, что они подходят избирательно».



Как отметил сенатор, такой подход Франции и других европейских стран «не улучшает наши отношения», а перспектива их дальнейшего развития становится «очень туманной».



27 мая министерство иностранных дел Франции вызвало посла РФ в республике Алексея Мешкова. Причиной послужил недавний удар российских войск по целям в Киеве.



В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали колледж в Старобельске в Луганской народной республике (ЛНР). В результате здание общежития учебного заведения частично обрушилось, пострадали десятки человек.



Спустя два дня министерство обороны РФ объявило, что военнослужащие страны нанесли массированный удар по Украине в ответ на атаки на российские гражданские объекты. В ходе операции использовались ракеты «Орешник», «Искандер», «Циркон» и «Кинжал», дроны и крылатые ракеты. Как писал Telegram-канал SHOT, одна из целей находилась в городе Белая Церковь в Киевской области. Здесь был поражен металлургический завод, на котором собирались беспилотники типа FP-1.

Ранее Зеленский показал кадры с последствиями российского удара возмездия.