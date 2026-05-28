Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Совфеде предложили ответ на вызов посла России в МИД Франции

Сенатор Джабаров указал Франции на двойные стандарты после вызова посла РФ
French Ministry for Europe and Foreign Affairs/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Вызов российского посла Алексея Мешкова в МИД Франции в связи с ударами ВС РФ по целям в Киеве свидетельствует о двойных стандартах Европы. Российскому МИД стоит вызвать французского посла, чтобы указать ему на избирательный подход Парижа. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
 
«Они живут двойными стандартами: все, что делает Украина, — это правильно, это заслуженно, а все, что делает Россия, – плохо», — отметил сенатор.
 
По словам Джабарова, российской стороне в рамках ответа Франции следовало бы вызвать в МИД России французского посла и «высказать, наше недовольство о том, что они подходят избирательно».
 
Как отметил сенатор, такой подход Франции и других европейских стран «не улучшает наши отношения», а перспектива их дальнейшего развития становится «очень туманной».
 
27 мая министерство иностранных дел Франции вызвало посла РФ в республике Алексея Мешкова. Причиной послужил недавний удар российских войск по целям в Киеве. 
 
В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали колледж в Старобельске в Луганской народной республике (ЛНР). В результате здание общежития учебного заведения частично обрушилось, пострадали десятки человек.
 
Спустя два дня министерство обороны РФ объявило, что военнослужащие страны нанесли массированный удар по Украине в ответ на атаки на российские гражданские объекты. В ходе операции использовались ракеты «Орешник», «Искандер», «Циркон» и «Кинжал», дроны и крылатые ракеты. Как писал Telegram-канал SHOT, одна из целей находилась в городе Белая Церковь в Киевской области. Здесь был поражен металлургический завод, на котором собирались беспилотники типа FP-1.

Ранее Зеленский показал кадры с последствиями российского удара возмездия.

 
Теперь вы знаете
Все не кончено. Как поддержать ребенка, если он не поступил туда, куда хотел
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!