Зеленский показал последствия российского удара возмездия

Зеленский заявил, что при ударе по Киеву был разрушен музей Чернобыля

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале показал, как осматривает Киев после ночного удара.

В подписи к видео глава государства отметил, что больше всего ракет было выпущено именно по украинской столице. Он утверждает, что из-за атаки сгорел один из старейших городских рынков.

По его словам, удар также фактически разрушил Национальный музей «Чернобыль». Кроме того, были повреждены Национальный художественный музей Украины и здание, в котором находился офис немецкого телеканала ARD.

ВС России в ночь на 24 мая нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК (оборонно-промышленного комплекса) Украины, применив в том числе баллистические ракеты «Орешник», сообщили в Минобороны РФ. На Украине заявили, что удар «Орешником» пришелся по Киевской области. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал атаку ответом на удар Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске.

