Зеленский показал последствия российского удара возмездия

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале показал, как осматривает Киев после ночного удара.
В подписи к видео глава государства отметил, что больше всего ракет было выпущено именно по украинской столице. Он утверждает, что из-за атаки сгорел один из старейших городских рынков.
По его словам, удар также фактически разрушил Национальный музей «Чернобыль». Кроме того, были повреждены Национальный художественный музей Украины и здание, в котором находился офис немецкого телеканала ARD.
ВС России в ночь на 24 мая нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК (оборонно-промышленного комплекса) Украины, применив в том числе баллистические ракеты «Орешник», сообщили в Минобороны РФ. На Украине заявили, что удар «Орешником» пришелся по Киевской области. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал атаку ответом на удар Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске.
Ранее Зеленский обратился к США и Европе после российского удара возмездия.