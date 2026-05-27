МИД Франции захотел видеть российского посла после удара возмездия по Украине

Министерство иностранных дел Франции вызвало посла РФ в республике Алексея Мешкова. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«МИД по распоряжению министра [иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро] вызывает посла Российской Федерации», — говорится в заявлении.

В тексте уточняется, что причиной послужил недавний удар российских войск по целям в Киеве.

Париж расценил атаку на украинскую столицу как «неприемлемую угрозу в адрес иностранных дипломатов». В ведомстве подчеркнули, что Франция и впредь будет поддерживать Украину.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали колледж в Старобельске в Луганской народной республике (ЛНР). В результате здание общежития учебного заведения частично обрушилось, пострадали десятки человек.

Спустя два дня министерство обороны РФ объявило, что военнослужащие страны нанесли массированный удар по Украине в ответ на атаки на российские гражданские объекты. В ходе операции использовались ракеты «Орешник», «Искандер», «Циркон» и «Кинжал», дроны и крылатые ракеты. Как писал Telegram-канал SHOT, одна из целей находилась в городе Белая Церковь в Киевской области. Здесь был поражен металлургический завод, на котором собирались беспилотники типа FP-1.

Ранее Зеленский показал кадры с последствиями российского удара возмездия.