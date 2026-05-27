Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

МИД Франции захотел видеть российского посла после удара возмездия по Украине

Посла РФ Мешкова вызвали в МИД Франции из-за удара возмездия по Украине
French Ministry for Europe and Foreign Affairs/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министерство иностранных дел Франции вызвало посла РФ в республике Алексея Мешкова. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«МИД по распоряжению министра [иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро] вызывает посла Российской Федерации», — говорится в заявлении.

В тексте уточняется, что причиной послужил недавний удар российских войск по целям в Киеве.

Париж расценил атаку на украинскую столицу как «неприемлемую угрозу в адрес иностранных дипломатов». В ведомстве подчеркнули, что Франция и впредь будет поддерживать Украину.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали колледж в Старобельске в Луганской народной республике (ЛНР). В результате здание общежития учебного заведения частично обрушилось, пострадали десятки человек.

Спустя два дня министерство обороны РФ объявило, что военнослужащие страны нанесли массированный удар по Украине в ответ на атаки на российские гражданские объекты. В ходе операции использовались ракеты «Орешник», «Искандер», «Циркон» и «Кинжал», дроны и крылатые ракеты. Как писал Telegram-канал SHOT, одна из целей находилась в городе Белая Церковь в Киевской области. Здесь был поражен металлургический завод, на котором собирались беспилотники типа FP-1.

Ранее Зеленский показал кадры с последствиями российского удара возмездия.

 
Теперь вы знаете
Мозг, стресс и экзамены. Что делать, чтобы не «забыть все» в нужный момент
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!