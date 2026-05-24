Минобороны РФ подтвердило удар «Орешником» по Украине

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар баллистическими ракетами «Орешник» по территории Украины в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам в РФ. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.

По данным ведомства, российские военные ударили по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. В Минобороны уточнили, что кроме «Орешника» для атаки использовались ракеты «Искандер, «Кинжал» и «Циркон», а также крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования и ударные беспилотники. Все цели были достигнуты и поражены.

Незадолго до этого президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Telegram-канале видео, в котором обвинил ВС России в применении «Орешника» минувшей ночью. По словам украинского лидера, российские военные использовали гиперзвуковую ракету для удара по городу Белая Церковь в Киевской области. Он подчеркнул, что эта атака не останется без последствий для России и потребовал «решений» от США, Европы и других стран, чтобы в Москве прозвучало слово «мир».

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал удары по Украине в ночь на 24 мая ответом на атаку колледжа с детьми в Старобельске. Российский политик призвал военных не прекращать удары, а наоборот бить «еще гораздо сильнее».

