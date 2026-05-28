Площадку переговоров Путина и Токаева в Астане патрулируют Tesla Cybertruck

РИА: Tesla Cybertruck обеспечивают безопасность у Дворца независимости в Астане
В Астане во время визита президента Владимира Путина безопасность у Дворца независимости обеспечивают патрульные автомобили Tesla Cybertruck из подразделения Государственной службы охраны Казахстана. Об этом сообщает РИА Новости.

Сотрудники службы патрулируют территорию, где пройдут переговоры, на Tesla Cybertruck черного цвета со спецсигналами. Кроме того, в обеспечении безопасности задействовали Cybertruck белого цвета с символикой МЧС Казахстана.

27 мая Путин прибыл в столицу Казахстана с официальным визитом. Командировка российского лидера продлится три дня. Ожидается, что он примет участие в неформальном обеде с Токаевым и проведет с ним переговоры. Также президент РФ будет присутствовать на встречах под эгидой Евразийского экономического союза (ЕАЭС), одной из тем которых станут планы Армении вступить в Европейский союз (ЕС).

Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава государства планирует представить целый ряд видеопрезентаций, посвященных основным прорывным проектам в двусторонних отношениях Москвы и Астаны. Кроме того, российский и казахстанский лидеры намерены сделать заявление для журналистов.

Ранее Путина в Астане встретили пролетом самолетов с российским триколором.

 
