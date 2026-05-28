Путина в Астане встретили пролетом самолетов с российским триколором

Путина встретили пролетом самолетов с российским триколором над Астаной

Президент РФ Владимир Путин накануне прибыл в Казахстан с государственным визитом. Во время официальной встречи в небе над Астаной пролетели самолеты, оставляя за собой шлейф в цветах флага России, сообщают журналисты кремлевского пула.

Российского лидера лично встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В частности, над лидерами двух государств пролетели вертолеты с флагами России и Казахстана. Кроме того, у трапа Путина встречали сразу два оркестра — военный президентский и молодежный. На ковровой дорожке лазурного цвета выстроились дети, которые радостно размахивали флажками двух стран. К трапу также выдвинулся взводный расчет отдельной роты почетного караула, представляющей все роды Вооруженных сил Казахстана.

Путин прибыл в Казахстан 27 мая по приглашению Токаева. Государственный визит российского лидера продлится три дня. В программе запланированы неформальный обед Путина с президентом Токаевым, а также переговоры на высшем уровне и другие мероприятия. Кроме того, глава государства примет участие в Евразийском экономическом форуме и в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Ранее Токаев назвал визит Путина в Астану ключевым событием года.

 
