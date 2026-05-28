Азаров оценил возможность начала конфликта между Белоруссией и Украиной

Азаров: Запад не начнет конфликт в случае серьезной реакции Минска и Москвы
Западные страны не решатся развязать еще один конфликт, если Белоруссия и Россия сделают серьезное предупреждение в ответ на провокацию против Минска. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров в беседе с ТАСС.

По его словам, Украину все время подталкивают к провоцированию конфликтов уже не только с РФ, но и с Белоруссией.

«Все будет зависеть от того, как отреагирует на это Белоруссия и союзность Белоруссии и России. Если будет серьезное, так сказать, предупреждение, звучащее серьезно, вряд ли они осмелятся на развязывание еще одного конфликта», — считает Азаров.

В середине мая украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует атаковать страну НАТО из Белоруссии, а также готовит наступление с белорусской территории. Позднее он сообщил, что Украина готовит ответ на возможное наступление российских войск.

Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди заявлял, что Украина определила 500 целей на территории Белоруссии на случай ее вступления в конфликт.

Ранее в Киеве допустили возможные удары по Белоруссии.

 
