Азаров назвал условие для нападения на Белоруссию

Азаров допустил, что Украина может напасть на Белоруссию

Бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров допустил возможность украинского нападения на Белоруссию при получении такой команды от «западных кураторов». Такое мнение он высказал в разговоре с ТАСС.

«Если западные кураторы Киева дадут команду, то возможно нападение», — сказал Азаров.

В середине мая украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует атаковать страну НАТО из Белоруссии, а также готовит наступление с белорусской территории. Позднее он сообщил, что Украина готовит ответ на возможное наступление российских войск.

Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди заявлял, что Украина определила 500 целей на территории Белоруссии на случай ее вступления в конфликт.

Ранее в Киеве допустили возможные удары по Белоруссии.