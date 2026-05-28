Война США и Израиля против Ирана
Трамп в военном госпитале не встретился с раненными в Иране военнослужащими

CBS: Трамп не навестил в военном госпитале раненных в Иране военнослужащих
Chris Jackson/Pool via Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время посещения военного госпиталя не встретился ни с кем из раненных в ходе операции против Ирана военнослужащих. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает телеканал CBS News.

Глава государства во вторник прибыл в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, где прошел ежегодное медицинское и стоматологическое обследование. Он пообщался там с военнослужащими, но не встретился ни с одним из 14 военных, которые получили ранения во время боевых действий против Ирана.

Пресс-служба Белого дома подтвердила визит Трампа в госпиталь, при этом не став объяснять, почему президент не посетил раненых.

25 мая Трамп назвал «неудачниками, которые ничего не понимают», людей, критикующих его план по прекращению войны в Иране. Так он отреагировал на критику со стороны, в том числе республиканцев, предупреждавших, что сделка может обернуться для Вашингтона «катастрофой».

9 мая президент России Владимир Путин назвал конфликт Ирана и США очень тяжелым и сложным.

Ранее бывший соратник Трампа рассказал, к чему приведут новые удары США.

 
