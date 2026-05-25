Война США и Израиля против Ирана
Трамп окрестил «неудачниками» критиков сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social назвал «неудачниками, которые ничего не понимают» людей, критикующих его план по прекращению войны в Иране.

Так он отреагировал на критику со стороны, в том числе республиканцев, предупреждавших, что сделка может обернуться для Вашингтона «катастрофой».

«Если я и заключу сделку с Ираном, то это будет хорошая и правильная сделка, а не такая, как та, что была заключена Обамой, которая предоставила Ирану огромные суммы денег и прямой путь к обладанию ядерным оружием», — написал Трамп.

По его словам, сделка, над которой работают стороны, – «полная противоположность». В связи с этим глава государства призвал не слушать «неудачников, которые критикуют то, в чем ничего не смыслят».

До этого портал Axios со ссылкой на американского чиновника сообщил, что США и Иран близки к подписанию меморандума о продлении перемирия на 60 дней. Соглашение предусматривает открытие Ормузского пролива, разрешение Исламской Республике свободно продавать нефть и переговоры по ограничению ее ядерной программы.

Иранский кризис Трамп обсуждал и с российским коллегой Владимиром Путиным. В телефонном разговоре лидер РФ заострил внимание собеседника на «неизбежных, крайне пагубных последствиях» для всего мира, которые могут возникнуть при переходе США и Израиля к «силовым акциям».

Ранее госсекретарь США рассказал о значительном прогрессе на переговорах с Ираном.

 
