Война США и Израиля против Ирана
Рубио заявил, что США ожидают прогресса в переговорах с Ираном в самое ближайшее время

США надеются, что прогресс в заключении соглашения с Ираном можно будет наблюдать в ближайшие несколько часов или дней. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе заседания кабинета в Белом доме, передает Fox News.

«Мы хотим его (соглашения — прим. ред.) заключения. Полагаю, что есть определенный прогресс и интерес, и мы посмотрим в ближайшие несколько часов и дней можно ли добиться прогресса», — сказал он.

25 мая телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщил, что Иран в рамках урегулирования конфликта с США готов вывезти высокообогащенный уран из страны.

По его данным, Тегеран настаивает на отправке вещества в Китай в качестве условия для дальнейшего продвижения переговоров. Иранская сторона стремится сначала получить соответствующие гарантии от Пекина.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран приступил к ударам ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке.

Ранее США и Иран договорились по Ормузскому проливу.

 
