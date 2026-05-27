Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью обозревателю «Известий» Виктору Синеоку, что Евросоюз (ЕС) лишь говорит о переговорах с РФ по Украине, а на самом деле поощряет Киев к дальнейшим военным действиям.

По словам представителя Кремля, в последние дни в Европе началось обсуждение потенциальных кандидатов для возможных переговоров с Россией. В их числе называются бывший президент Финляндии и экс-глава Евросовета. Однако, как отметил Песков, до конкретных шагов пока дело не дошло.

«Эти обсуждения о переговорах — это пока такая квазисхоластика, а действия-то направлены на то, чтобы дальше давить на украинцев, чтобы те воевали и ни с кем не договаривались. Вот реальность», — сказал Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Россия и ее лидер Владимир Путин открыты к переговорам. Песков обратил внимание на то, что в будущем в любом случае придется обсуждать будущую архитектуру Европы, а делать это без участия европейцев невозможно.

«Поэтому переговоры потребуются», — сказал представитель Кремля.

26 мая бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила в соцсети X, что Евросоюз не в силах договориться даже об одном возможном переговорщике с Россией. Мендель отметила, что «сторонникам войны не нужны переговоры».

До этого газета Politico писала, что Европейские чиновники опасаются, что назначение переговорщика от Евросоюза для диалога с Россией ослабит санкционное давление на Москву.

При этом по информации Politico, Европу на потенциальных переговорах с Москвой на фоне сокращения посреднической роли Вашингтона в украинском конфликте могли бы представить глава Евросовета Антониу Кошта, экс-президент Финляндии Саули Ниинисте и бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Ранее в Европе не увидели смысла в обсуждении переговоров с Россией.