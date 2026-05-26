Мендель высказалась о неспособности ЕС выбрать переговорщика с Россией

Мендель: Европа не может договориться даже об одном визави в переговорах с Россией

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила в соцсети X, что Евросоюз не в силах договориться даже об одном возможном переговорщике с Россией.

«Призывы к назначению ЕС специального посланника для прямых переговоров с Москвой становятся все громче, но европейские столицы остаются глубоко разделенными», — написала Мендель.

Мендель отметила, что «сторонникам войны не нужны переговоры» для урегулирования конфликта на Украине.

До этого газета Politico писала, что Европейские чиновники опасаются, что назначение переговорщика от Евросоюза для диалога с Россией ослабит санкционное давление на Москву.

При этом по информации Politico, Европу на потенциальных переговорах с Москвой на фоне сокращения посреднической роли Вашингтона в украинском конфликте могли бы представить глава Евросовета Антониу Кошта, экс-президент Финляндии Саули Ниинисте и бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Спикер Еврокомиссии Паула Пиньо также заявила, что обсуждение кандидатуры на должность представителя от Евросоюза на мирных переговорах по Украине будет уместным, когда Россия продемонстрирует реальную готовность к миру.

Ранее посол Евросоюза ответила на призыв МИД РФ покинуть Киев.