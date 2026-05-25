Обсуждения европейцами вопроса о том, кто может стать переговорщиком с Россией от ЕС, пусты и не имеют смысла. Об этом написала итальянский политолог Натали Точчи в статье для Guardian.

«По сути это бессмысленно, поскольку переговоров пока не предвидится. <…> Как и предыдущие европейские дискуссии по Украине, эта носит абстрактный характер. <…> Нет никаких ближайших переговоров с Россией, на которые можно было бы направить посланника», — написала она.

Точчи отметила, что украинцы «смирились с предательством США», ожидают «ужасной зимы», не считают, что им удастся отвоевать значительные территории у России, уверены в продлении приостановки нефтяных санкций США и так далее. При этом украинцы осознают, что «европейские правительства их не бросят». В итоге «США отступили, а европейцы активизировались», подчеркнула политолог.

9 мая президент России Владимир Путин отметил, что хотел бы видеть в качестве переговорщика со стороны Европы экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера. При этом в ЕС эту кандидатуру отвергли.

18 мая газета Politico написала, что переговорщиком с Россией от ЕС может экс-канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб или бывший премьер-министр Италии Марио Драги. Меркель отказалась быть посредником в переговорах, а финская газета Helsingin Sanomat рассказала об обсуждении в ЕС кандидатуры Стубба на роль переговорщика с Россией. Стубб также заявил, что готов быть переговорщиком от ЕС в диалоге с Москвой.

21 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что переговорщик от ЕС должен пользоваться доверием у народа и внести свой вклад в переговорный процесс.

Ранее глава МИД Эстонии объяснил, почему Европа не станет посредником по Украине.