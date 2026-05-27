Москва заявила Гааге о готовности к переговорам с Украиной

Москва напомнила Гааге о готовности к урегулированию на Украине, однако для этого требуется готовность Киева. Об этом пишет РИА Новости.

Нидерланды невосприимчивы к доводам российский стороны, заявили в посольстве РФ в Гааге.

«В диппредставительстве указали, что РФ остается открыта к поиску дипломатических путей урегулирования конфликта на Украине», — сказано в материале.

Накануне министерство иностранных дел Нидерландов вызвало российского посла Владимира Тарабрина в связи с ударами в Киеве. Глава внешнеполитического ведомства страны Том Берендсен заявил, что поводом стала «интенсивность российских ударов по Киеву в последние дни».

До этого министерство иностранных дел Германии вызвало посла России в связи с рекомендацией Москвы к Берлину покинуть свое посольство в Киеве. В ведомстве также отметили, что страна намерена и дальше оказывать «мощную поддержку» Украине.

25 мая российский МИД рекомендовал иностранным гражданам, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, как можно скорее покинуть Киев.

Ранее в МИД Польши рассказали о планах по эвакуации своих дипломатов из Киева.

 
