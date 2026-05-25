МИД России посоветовал иностранцам уехать из Киева в ближайшее время

В МИД РФ заявили, что иностранцам как можно скорее нужно покинуть Киев

Министерство иностранных дел (МИД) России рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, как можно скорее покинуть Киев. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Жителей украинской столицы в российском МИД призвали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского.

В ведомстве отметили, что Вооруженные силы России приступают к последовательным системным ударам по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве. Речь идет о местах проектирования, производства, программирования и подготовки к применению беспилотников, которые «киевский режим использует при содействии натовских специалистов», уточняется в заявлении.

«Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и командным пунктам», — добавили в МИД.

Российская сторона назвала такой шаг ответом на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске. В заявлении подчеркивается, что Киев продемонстрировал грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В момент удара в общежитии находились 86 учащихся, здание частично обрушилось. В результате атаки не выжил 21 человек, еще 44 получили ранения. Правозащитники призвали ООН признать удар военным преступлением, а СК возбудил дело о теракте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

