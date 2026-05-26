В МИД Польши рассказали о планах по эвакуации своих дипломатов из Киева

В МИД Польши заявили, что не будут эвакуировать своих дипломатов из Киева

Польша не планирует эвакуировать своих дипломатов из Киева. Об этом РИА Новости сообщил представитель МИД республики.

«Не планируется никаких существенных изменений в режиме работы польского диппредставительства в Киеве, а также в персональном составе», — сказал представитель ведомства.

Так в Варшаве ответили на вопрос, собирается ли МИД Польши эвакуировать сотрудников после предупреждения России.

25 мая МИД России выступил с заявлением, в котором предупредил персонал иностранных посольств о необходимости как можно скорее покинуть Киев. Это связано с планами Вооруженных сил России нанести удары по объектам украинского военно-промышленного комплекса. В заявлении российского МИД говорится, что это станет ответом на удар ВСУ по колледжу в Старобельске, который, по словам дипломатов, «переполнил чашу терпения»

В ночь на 24 мая российские военные уже нанесли массированный удар по объектам на Украине, использовав баллистические ракеты «Орешник», «Искандер», «Кинжал», «Циркон», крылатые ракеты и беспилотники. Целями стали объекты военного управления, авиабазы и предприятия оборонно-промышленного комплекса.

