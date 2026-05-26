В МИД Польши рассказали о планах по эвакуации своих дипломатов из Киева

Алексей Витвицкий/РИА Новости

Польша не планирует эвакуировать своих дипломатов из Киева. Об этом РИА Новости сообщил представитель МИД республики.

«Не планируется никаких существенных изменений в режиме работы польского диппредставительства в Киеве, а также в персональном составе», — сказал представитель ведомства.

Так в Варшаве ответили на вопрос, собирается ли МИД Польши эвакуировать сотрудников после предупреждения России.

25 мая МИД России выступил с заявлением, в котором предупредил персонал иностранных посольств о необходимости как можно скорее покинуть Киев. Это связано с планами Вооруженных сил России нанести удары по объектам украинского военно-промышленного комплекса. В заявлении российского МИД говорится, что это станет ответом на удар ВСУ по колледжу в Старобельске, который, по словам дипломатов, «переполнил чашу терпения»

В ночь на 24 мая российские военные уже нанесли массированный удар по объектам на Украине, использовав баллистические ракеты «Орешник», «Искандер», «Кинжал», «Циркон», крылатые ракеты и беспилотники. Целями стали объекты военного управления, авиабазы и предприятия оборонно-промышленного комплекса.

